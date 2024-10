Gaeta.it - Emergenza acqua: il Po raggiunge livelli critici nel Reggiano e a Mantova

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una situazione delicata quella che si sta vivendo lungo il fiume Po, con il colmo di piena che ha superato nella mattinata di oggi i 6,37 metri sullo zero idrometrico a Boretto, nel. Questa misura, che corrisponde a unatà moderata , preannuncia l’arrivo di una situazione più grave nelle prossime ore. Secondo i dati forniti dall’agenzia Aipo, il Po transiterà nella sezione di Borgoforte, in provincia di, conche potrebbero oltrepassare la terza soglia dità nella serata di oggi. L’andamento deiidrometrici del Po Negli ultimi giorni, il fiume Po ha subìto un aumento deiidrometrici, superando già la soglia 2 dità lungo il tratto veneto-emiliano, in particolare nella sezione di Pontelagoscuro e nei rami del Delta.