Elezioni in Moldova: la presidente Sandu denuncia attacchi alla democrazia durante lo spoglio (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le recenti Elezioni presidenziali e il referendum sulla modifica della Costituzione in Moldova rappresentano un momento cruciale per il futuro politico del paese. Con una popolazione di circa 2,5 milioni di abitanti e una posizione geografica strategica tra Russia e Occidente, la Moldova si trova in un delicato equilibrio. Le votazioni dell’altro ieri non solo hanno offerto la possibilità di esprimere un voto per il futuro europeo della nazione, ma hanno anche evidenziato le tensioni in corso tra influenze esterne e interessi locali. Secondo i report diffusi dalla commissione elettorale, il 50% dei cittadini ha votato a favore della modifica, mentre il conteggio dei voti continua, portando incertezza sull’esito finale. Gaeta.it - Elezioni in Moldova: la presidente Sandu denuncia attacchi alla democrazia durante lo spoglio Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le recentipresidenziali e il referendum sulla modifica della Costituzione inrappresentano un momento cruciale per il futuro politico del paese. Con una popolazione di circa 2,5 milioni di abitanti e una posizione geografica strategica tra Russia e Occidente, lasi trova in un delicato equilibrio. Le votazioni dell’altro ieri non solo hanno offerto la possibilità di esprimere un voto per il futuro europeo della nazione, ma hanno anche evidenziato le tensioni in corso tra influenze esterne e interessi locali. Secondo i report diffusi dcommissione elettorale, il 50% dei cittadini ha votato a favore della modifica, mentre il conteggio dei voti continua, portando incertezza sull’esito finale.

