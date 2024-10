“Ecco che mi fa di notte”. Confessione al Grande Fratello, decide di vuotare il sacco sul concorrente (Di lunedì 21 ottobre 2024) Negli ultimi giorni, Mariavittoria Minghetti sembra aver preso le distanze da Tommaso Franchi all’interno della casa del Grande Fratello. Parlando con alcuni coinquilini, la ragazza ha confidato di non essere interessata a una relazione con lui. Tuttavia, nelle ultime ore sono emerse informazioni diverse che gettano una nuova luce sulla situazione. Durante una conversazione con le ex partecipanti di Non è la Rai, Mariavittoria ha fatto delle confessioni che sembrano contraddire il suo precedente sfogo. Infatti, è venuto fuori che il motivo per cui Mariavittoria è frenata nei confronti di Tommaso non è una mancanza di attrazione, ma altre ragioni più profonde. La ragazza ha spiegato che la differenza di età tra loro, di sette anni, la preoccupa e rappresenta un ostacolo. “Lei ha sette anni in più e, purtroppo, li avverte”, ha rivelato durante la discussione. Tuttivip.it - “Ecco che mi fa di notte”. Confessione al Grande Fratello, decide di vuotare il sacco sul concorrente Leggi tutta la notizia su Tuttivip.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Negli ultimi giorni, Mariavittoria Minghetti sembra aver preso le distanze da Tommaso Franchi all’interno della casa del. Parlando con alcuni coinquilini, la ragazza ha confidato di non essere interessata a una relazione con lui. Tuttavia, nelle ultime ore sono emerse informazioni diverse che gettano una nuova luce sulla situazione. Durante una conversazione con le ex partecipanti di Non è la Rai, Mariavittoria ha fatto delle confessioni che sembrano contraddire il suo precedente sfogo. Infatti, è venuto fuori che il motivo per cui Mariavittoria è frenata nei confronti di Tommaso non è una mancanza di attrazione, ma altre ragioni più profonde. La ragazza ha spiegato che la differenza di età tra loro, di sette anni, la preoccupa e rappresenta un ostacolo. “Lei ha sette anni in più e, purtroppo, li avverte”, ha rivelato durante la discussione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grande Fratello - scambio tra Italia e Spagna : nella Casa arriva Maica - ecco i due inquilini che potrebbero andare al Gran Hermano - Mi dispiace ma devi uscire adesso. Lo “scambio” si concluse il 10 gennaio 2010, quando sia Carmela e Massimo che Gerardo e Saray si misero in viaggio per ritornare nelle rispettive case. Perché le fate questo? Potete spiegarcelo? No, no, no. Nel corso dell’ultima puntata del Gran Hermano Debate 17 il conduttore ha annunciato che la concorrente Maica Benedicto, una modella spagnola di 25 anni, ... (Isaechia.it)

I concorrenti del Grande Fratello scoprono che arriverà una nuova inquilina : ecco la loro reazione – VIDEO - I concorrenti del Grande Fratello scoprono che arriverà una nuova inquilina nella Casa: ecco la loro reazione. L'articolo I concorrenti del Grande Fratello scoprono che arriverà una nuova inquilina: ecco la loro reazione – VIDEO proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Blogtivvu.com)

Chi è Maica Benedicto - la concorrente spagnola del Gran Hermano che entrerà al Grande Fratello – Video - Maica dal Gran Hermano al Grande Fratello 2024 Maica, che era già concorrente della versione spagnola del reality show, ha ricevuto la notizia che avrebbe lasciato la casa spagnola per entrare in quella italiana, scatenando sorpresa tra i suoi compagni e il pubblico. Con un talento naturale per la recitazione e una voce che ha conquistato milioni di spettatori, Benedicto si è rapidamente ... (Superguidatv.it)