Due case mobili in fiamme, paura per una bombola di gpl (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dalle 14.15, di lunedì 21 ottobre, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Monte Tomba a Fanzolo di Vedelago per l’incendio di due casette mobili: nessuna persona è rimasta coinvolta. Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Castelfranco Veneto e Treviso con un’autopompa, due autobotti e 8 Trevisotoday.it - Due case mobili in fiamme, paura per una bombola di gpl Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dalle 14.15, di lunedì 21 ottobre, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Monte Tomba a Fanzolo di Vedelago per l’incendio di duette: nessuna persona è rimasta coinvolta. Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Castelfranco Veneto e Treviso con un’autopompa, due autobotti e 8

Emergenza maltempo in Emilia-Romagna : vigili del fuoco dell’Umbria mobilitati per assistenza - Interventi e supporto alla popolazione colpita Gli uomini e i mezzi inviati dal comando di Bologna si sono attivati per fronteggiare le criticità causate dalle forti piogge e altre condizioni meteorologiche avverse. Questa colonna è dotata del modulo Crab, acronimo di Contrasto rischio acquatico, un sistema progettato specificamente per gestire situazioni di emergenza legate al rischio idrico, ... (Gaeta.it)

Vigili del fuoco soccorrono automobilisti ad Ancona per maltempo - ANCONA (ITALPRESS) – Interventi dei vigili del fuoco in zona Osimo Stazione per l’esondazione del torrente Aspio: soccorsi diversi automobilisti in difficoltà nell’area attorno al casello di Ancona Sud. tvi/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo . (Unlimitednews.it)

Macchina nel fiume - automobilista salvato dai vigili del fuoco - Subito sono stati attivati i vigili del fuoco e, in un primo tempo sono stati inviati anche i sommozzatori, fatti poi rientrare. I vigili del fuoco hanno recuperato la persona rimasta all’interno dell’abitacolo e l’hanno trasportata sulla strada e affidata al personale sanitario. L’autovettura è stata recuperata con l’intervento dell’autogru dei vigili del fuoco. (Lanazione.it)