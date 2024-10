Disney nomina James Gorman come nuovo presidente (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ancora un cambio al vertice in casa Disney, che si appresta ad avere il terzo presidente del Cda in soli tre anni. Il gigante dell’intrattenimento ha scelto infatti James Gorman, attuale Ceo di Morgan Stanley, che prenderà il posto di Mark Parker dal 2 gennaio 2025. Per nove anni nel consiglio di amministrazione, quest’ultimo ne aveva assunto la presidenza solo nel 2023, sostituendo Susan Arnold che era rimasta in carica per poco più di 12 mesi. «Sono davvero onorato di ricoprire una carica così prestigiosa in questo momento storico dell’azienda», ha spiegato Gorman in una nota. Lettera43.it - Disney nomina James Gorman come nuovo presidente Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ancora un cambio al vertice in casa, che si appresta ad avere il terzodel Cda in soli tre anni. Il gigante dell’intrattenimento ha scelto infatti, attuale Ceo di Morgan Stanley, che prenderà il posto di Mark Parker dal 2 gennaio 2025. Per nove anni nel consiglio di amministrazione, quest’ultimo ne aveva assunto la presidenza solo nel 2023, sostituendo Susan Arnold che era rimasta in carica per poco più di 12 mesi. «Sono davvero onorato di ricoprire una carica così prestigiosa in questo momento storico dell’azienda», ha spiegatoin una nota.

Disney - Nuovo Ceo nel 2026 e James Gorman diventa presidente CdA - Roma, 21 ott. Gorman aiuterà a condurre un “processo lungimirante, orientato al futuro e incredibilmente disciplinato”. La successione non è stata facile alla Disney. Iger è tornato al ruolo di CEO e ora gli azionisti Disney sono ansiosi di vedere un piano di successione che duri. (askanews) – Il gigante dell’intrattenimento Walt Disney ha annunciato in un comunicato stampa che nel 2026 ... (Ildenaro.it)

Disney nomina James Gorman presidente - entrerà in carica il 2 gennaio - “Sono estremamente grato a Mark Parker per i suoi molti anni di servizio nel consiglio di amministrazione e di leadership, che sono stati così preziosi per questa azienda e i suoi azionisti, e per me come CEO”. Gorman ha affermato: “Sono onorato di avere l’opportunità di servire come presidente della Disney in questo importante momento della storia dell’azienda. (Cinefilos.it)

