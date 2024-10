Ilfattoquotidiano.it - Difende il fratello dalle botte, aggredita anche lei: caccia alla baby gang alla Garbatella. La madre delle vittime: “Chiedete scusa”

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Il movente non è chiaro: forse uno sguardo di troppo o forse non c’era proprio motivo. E’ bastato un pretesto, comunque, perché esplodesse la violenza: calci e pugni senza pause. La vittima, vent’anni, soccombe. La sorella, 23 anni, e prova arlo malei viene. Il fatto è avvenuto a Roma, in un pub del quartiere della, nella notte tra sabato e domenica. Lesonoe sorella, i responsabili 4 giovani che dopo lehanno fatto perdere le loro tracce. A denunciare l’episodio , su una pagina facebook, è ladei giovani che hanno subìto le violenze: “Abbiamo sporto denuncia contro ignoti, ma chi è stato lo sa benissimo – scrive – Ho scritto il post perché le persone sappiano che ci sono queste bande di ragazzini che girano per il quartiere. I miei figli stanno al pronto soccorso per colpa di questi 4 ragazzini. Non è accettabile“.