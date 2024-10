Quotidiano.net - Dati Istat sulle nascite: Italia nel gelo demografico, nuovo record negativo

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ottobre - L’invernono è sempre più glaciale. Gli analisti dell’segnalano unal ribasso per le: nel 2023 scendono a 379.890, con un calo del 3,4% sull’anno precedente. E il crollo va avanti anche nel 2024: in base aiprovvisori relativi a gennaio-luglio lesono 4.600 in meno rispetto allo stesso periodo del 2023. E non basta. Scende anche il numero medio di figli per donna: si attesta a 1,20, in flessione sul 2022 (1,24), mentre la stima provvisoria elaborata sui primi 7 mesi del 2024 mette in evidenza una fecondità pari a 1,2. Il tracollo non si ferma Nel 2023 ledella popolazione residente sono 379.890, 13mila in meno rispetto al 2022 (-3,4%). Per ogni 1.000 residenti insono nati poco più di sei bambini.