Controlli sui lavoratori agricoli: cinque aziende della pedemontana trevigiana sanzionate (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Recenti Controlli effettuati dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno portato alla sospensione di cinque aziende agricole nella pedemontana trevigiana. Questi accertamenti hanno rivelato l'impiego di sedici lavoratori che risultavano completamente sconosciuti agli istituti previdenziali e assicurativi, sollevando interrogativi sulle condizioni di lavoro e sulle pratiche adottate in questo settore. I dettagli dei Controlli nelle aziende agricole Le aziende coinvolte si trovano nei comuni di Follina, Vittorio Veneto, Valdobbiadene e Loria, aree rinomate per la loro produzione vinicola. Durante le operazioni di ispezione, i Carabinieri hanno scoperto una grave irregolarità : l'utilizzo di manodopera non registrata, la quale non gode dei diritti e delle protezioni previste dalla legge.

