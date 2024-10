Concorsi all'Amat, graduatorie pubblicate a luglio: "Ma da allora non sappiamo più nulla" (Di lunedì 21 ottobre 2024) Lo scorso 30 luglio, l'Amat ha pubblicato la graduatoria di merito degli idonei della selezione per 23 contratti di apprendistato della durata di tre anni finalizzati alla formazione di operatori di manutenzione per i mezzi della società partecipata del Comune che si occupa del trasporto pubblico Palermotoday.it - Concorsi all'Amat, graduatorie pubblicate a luglio: "Ma da allora non sappiamo più nulla" Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Lo scorso 30, l'ha pubblicato la graduatoria di merito degli idonei della selezione per 23 contratti di apprendistato della durata di tre anni finalizzati alla formazione di operatori di manutenzione per i mezzi della società partecipata del Comune che si occupa del trasporto pubblico

