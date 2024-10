Ilgiorno.it - Cologno, meccanico picchiato dal cliente: aveva sbagliato il colore dell’auto

(Di lunedì 21 ottobre 2024)Monzese 21 ottobre 2024 – Non l’ha presa bene il, quando ha visto tornare dall’officina la sua auto con undiverso. Sono dovuti intervenire i carabinieri, per sedare la rissa che era scoppiata all’interno del capannone e che ha visto ilfinire in ospedale. Un lavoro non all’altezza delle aspettative e di quanto pattuito, secondo il proprietario che non ha esitato a picchiare il lavoratore per esprimere il malcontento per le riparazioni. Sul posto sono dovute arrivare due ambulanze: il figlio del titolare dell’officina è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Raffaele in codice giallo con diverse ecchimosi, ma se la caverà con una prognosi di pochi giorni. I militari hanno fatto da mediatori per interrompere la lite e per permettere al commerciante di incassare il conto.