Ciclismo | a Signa i premi dell' Unione nazionale veterani sportivi

(Di lunedì 21 ottobre 2024),21 ottobre 2024Si svolgerà domani martedì alle ore 18,30 presso Villa Alberti in via San Lorenzo a, la sesta edizione delo U.N.V.S. Atleta’Anno, manifestazione perare e ricordare gesta sportive di atleti, ex atleti e dirigenti del territorio metropolitano. La cerimonia diazione è organizzata dalla Sezione U.N.V.S. azzurri Fulvio Nesti – Egisto Pandolfini Le Signe in collaborazione con l’amministrazione comunale die vedrà la partecipazionee autorità sportive e istituzionali. Ilo “Atleta’Anno” sarà consegnato all’olimpionica Vittoria Guazzini, 23 anni, reduce dai Campionati del Mondo in Danimarca. Vittoria, abita al confine connel vicino comune di Poggio a Caiano, azzurrae Fiamme Oro, vincitrice quest’anno dei campionati italiani e Europei, oltre all’oroe Olimpiadi di Parigi.