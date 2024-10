Chiusure in A1: lavori di manutenzione alla stazione di Modena Nord (Di lunedì 21 ottobre 2024) La stazione di Modena Nord, sulla A1 Milano-Napoli, sarà soggetta a Chiusure notturne a causa di diversi interventi di manutenzione. Ecco il programma dettagliato delle Chiusure: Dalle 20:00 di martedì 22 alle 6:00 di mercoledì 23 ottobre: chiusura dell’entrata verso Milano per lavori di Modenatoday.it - Chiusure in A1: lavori di manutenzione alla stazione di Modena Nord Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ladi, sulla A1 Milano-Napoli, sarà soggetta anotturne a causa di diversi interventi di. Ecco il programma dettagliato delle: Dalle 20:00 di martedì 22 alle 6:00 di mercoledì 23 ottobre: chiusura dell’entrata verso Milano perdi

