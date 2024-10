Chiede soldi alle figlie di un noto imprenditore: “Ho audio compromettenti”. Ma è una truffa (Di lunedì 21 ottobre 2024) Prato, 21 ottobre 2024 – Un osteopata di Treviso è stato arrestato con l’accusa di estorsione nell'ambito di un’indagine condotta dalla Procura di Prato. L’uomo avrebbe preteso 180mila euro da due sorelle, figlie di un noto imprenditore tessile deceduto, minacciandole di rivelare registrazioni compromettenti. Le due donne hanno denunciato l'uomo, portando alla sua cattura il 18 ottobre scorso. Le origini della vicenda Le due sorelle sono figlie di un imprenditore tessile deceduto il 3 gennaio 2024, proprietario di un patrimonio immobiliare di circa 4 milioni di euro e con risparmi per 750mila euro. Dopo la morte del padre, le donne hanno scoperto diverse anomalie nella gestione dei beni del genitore. Nel periodo tra il 2020 e il 2023, il padre aveva venduto quasi tutti i suoi immobili a prezzi irrisori e fatto donazioni di denaro per 100mila euro a una terza persona. Lanazione.it - Chiede soldi alle figlie di un noto imprenditore: “Ho audio compromettenti”. Ma è una truffa Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Prato, 21 ottobre 2024 – Un osteopata di Treviso è stato arrestato con l’accusa di estorsione nell'ambito di un’indagine condotta dalla Procura di Prato. L’uomo avrebbe preteso 180mila euro da due sorelle,di untessile deceduto, minacciandole di rivelare registrazioni. Le due donne hanno denunciato l'uomo, portando alla sua cattura il 18 ottobre scorso. Le origini della vicenda Le due sorelle sonodi untessile deceduto il 3 gennaio 2024, proprietario di un patrimonio immobiliare di circa 4 milioni di euro e con risparmi per 750mila euro. Dopo la morte del padre, le donne hanno scoperto diverse anomalie nella gestione dei beni del genitore. Nel periodo tra il 2020 e il 2023, il padre aveva venduto quasi tutti i suoi immobili a prezzi irrisori e fatto donazioni di denaro per 100mila euro a una terza persona.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Al Pacino quanti figli ha in totale? L’ultimo è nato l’anno scorso, quando l’attore aveva 83 anni! - Al Pacino ha figli? La risposta è ovviamente sì! Ma quanti sono e come si chiamano? Indaghiamo un po' nella vita del celebre attore! (donnapop.it)

Clemente Russo, l'ex-pugile oggi a Verissimo: la carriera, il ritiro, il debutto in tv, il matrimonio e le figlie - Clemente Russo arriva oggi a Verissimo alle 16.30 su Canale 5, pronta a raccontarsi a Silvia Toffanin. Il noto pugile, due volte medaglia d'argento olimpica, è pronto a svelare ... (ilmessaggero.it)

Liam Payne, il padre arriva nell'hotel in cui è morto il figlio: il video dall'Argentina - Geoff Payne in Argentina per organizzare il rimpatrio del figlio, poi si ferma davanti all'albergo insieme ai fan ... (today.it)