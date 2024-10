Cedimento stradale sulla statale 280: paura e intervento immediato a Lamezia Terme (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un incidente stradale di considerevole entità si è verificato sulla strada statale 280 dei Due Mari, che collega Catanzaro a Lamezia Terme. Il Cedimento improvviso del piano viabile ha generato una voragine profonda, interessando entrambe le carreggiate e costringendo le autorità a chiudere la strada per garantire la sicurezza degli automobilisti. Questo evento si colloca nel contesto di un’intensa ondata di maltempo che ha colpito la zona nelle ultime ore, causando preoccupazione tra i residenti e gli automobilisti in transito. L’accaduto: descrizione della voragine e reazione del conducente Durante il transito, un automobilista si è trovato di fronte a un evento imprevisto: la strada ha improvvisamente ceduto, creando una voragine di alcuni metri di profondità. Gaeta.it - Cedimento stradale sulla statale 280: paura e intervento immediato a Lamezia Terme Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un incidentedi considerevole entità si è verificatostrada280 dei Due Mari, che collega Catanzaro a. Ilimprovviso del piano viabile ha generato una voragine profonda, interessando entrambe le carreggiate e costringendo le autorità a chiudere la strada per garantire la sicurezza degli automobilisti. Questo evento si colloca nel contesto di un’intensa ondata di maltempo che ha colpito la zona nelle ultime ore, causando preoccupazione tra i residenti e gli automobilisti in transito. L’accaduto: descrizione della voragine e reazione del conducente Durante il transito, un automobilista si è trovato di fronte a un evento imprevisto: la strada ha improvvisamente ceduto, creando una voragine di alcuni metri di profondità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cedimento stradale nel centro di Chivasso : strada ristretta e divieto di sosta - Nel pomeriggio di ieri, giovedì 10 ottobre 2024, si è verificato un cedimento del manto stradale in via Torino a Chivasso, davanti al civico 80. In un primo tempo la tratta è stata chiusa alla circolazione, dopodiché l'amministrazione comunale ha emesso un'ordinanza con cui la circolazione è... (Torinotoday.it)

Cedimento stradale sul viadotto - Pontebbana chiusa in entrambe le direzioni - Chiusa da ieri sera, lunedì 7 ottobre, la strada statale Pontebbana nel territorio del Comune di Pondebba. C'è stato un cedimento stradale per oltre due chilometri sul viadotto dal km 196+480 al km 198+600. Fvg Strade ha emesso un'ordinanza che "sospende la circolazione stradale del transito... (Udinetoday.it)

FOTO/ Maltempo a Benevento : cedimento stradale nella zona alta della città - . Le autorità locali stanno monitorando la situazione mentre continuano le operazioni di controllo in altre zone della città potenzialmente a rischio a causa delle abbondanti precipitazioni. Il cedimento ha creato una buca di notevoli dimensioni, rendendo la zona pericolosa per il traffico veicolare e pedonale. (Anteprima24.it)