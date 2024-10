Caltagirone, al via a novembre il corso di laurea in infermieristica (Di lunedì 21 ottobre 2024) Partirà lunedì 4 novembre, nell’edificio “Clementi” dell’ospedale “Gravina” di Caltagirone, il corso di laurea in infermieristica. Il corso è frutto di un'iniziativa dell’Università “Kore” di Enna in collaborazione con l’Asp di Catania e con il Comune di Caltagirone. La città di Caltagirone è Cataniatoday.it - Caltagirone, al via a novembre il corso di laurea in infermieristica Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Partirà lunedì 4, nell’edificio “Clementi” dell’ospedale “Gravina” di, ildiin. Ilè frutto di un'iniziativa dell’Università “Kore” di Enna in collaborazione con l’Asp di Catania e con il Comune di. La città di

Caltagirone - all’ospedale “Gravina” via al corso di laurea in Infermieristica : domande per 110 posti - it/cdl-s-news/bando-di-ammissione-al-primo-anno-del-corso-di-laurea-in-infermieristica-classe-l-snt1-anno-accademico-2024-2025-sedi-di-enna-e-di-caltagirone-integrazione-d-r-49-2024/ Le dichiarazioni del sindaco Fabio Roccuzzo “Si tratta di un risultato importante e di un’opportunità straordinaria, sia da un punto di vista occupazionale che didattico – formativo, per la nostra città e gli ... (Dayitalianews.com)