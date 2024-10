Caduta da cavallo in un centro equitazione di Artena: bimbo di sei anni sottoposto a operazione (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio drammatico ha scosso un centro equitazione di Artena, dove un bambino di sei anni è stato protagonista di una Caduta violenta mentre montava a cavallo. L’incidente, avvenuto nel fine settimana, ha reso necessario il ricovero e un intervento chirurgico per il piccolo. Le indagini da parte delle autorità sono in corso per chiarire le circostanze dell’accaduto e per garantire la sicurezza del centro. Il tragico incidente in un centro ippico Sabato scorso, un bambino di sei anni ha immediatamente attirato l’attenzione dei soccorritori in un centro equitazione situato ad Artena, quando è caduto da un cavallo che si è imbizzarrito. I sanitari del 118 sono intervenuti prontamente, fornendo assistenza al piccolo, che ha riportato una frattura al braccio a seguito dell’impatto con il suolo. Gaeta.it - Caduta da cavallo in un centro equitazione di Artena: bimbo di sei anni sottoposto a operazione Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio drammatico ha scosso undi, dove un bambino di seiè stato protagonista di unaviolenta mentre montava a. L’incidente, avvenuto nel fine settimana, ha reso necessario il ricovero e un intervento chirurgico per il piccolo. Le indagini da parte delle autorità sono in corso per chiarire le circostanze dell’accaduto e per garantire la sicurezza del. Il tragico incidente in unippico Sabato scorso, un bambino di seiha immediatamente attirato l’attenzione dei soccorritori in unsituato ad, quando è caduto da unche si è imbizzarrito. I sanitari del 118 sono intervenuti prontamente, fornendo assistenza al piccolo, che ha riportato una frattura al braccio a seguito dell’impatto con il suolo.

