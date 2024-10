Bot, Cct, Btp: titoli italiani apprezzati anche all’estero (Di lunedì 21 ottobre 2024) "I titoli DI STATO italiani offrono rendimenti interessanti". A dirlo non è un risparmiatore né un fund manager qualunque, ma niente di meno che la casa di investimenti tedesca Dws attraverso Oliver Eichmann (nella foto a sinistra), strategist ed esperto delle dinamiche dei tassi di interesse. L’apprezzamento che arriva dalla Germania per i Buoni del Tesoro del nostro Paese è stato espresso nelle ultime previsioni mensili sull’andamento dei mercati (outlook), diffuso a metà ottobre da Dws, casa di gestione del risparmio che fa capo al gruppo Deutsche Bank. "I titoli di Stato italiani sono andati particolarmente bene nell’anno in corso, raggiungendo rendimenti totali del 5,4% a fine settembre", ha scritto nell’outlook l’esperto di Dws, ritenendoli ancora un buon investimento in questa particolare fase di mercato, caratterizzata da un’alta liquidità in circolazione. Quotidiano.net - Bot, Cct, Btp: titoli italiani apprezzati anche all’estero Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) "IDI STATOoffrono rendimenti interessanti". A dirlo non è un risparmiatore né un fund manager qualunque, ma niente di meno che la casa di investimenti tedesca Dws attraverso Oliver Eichmann (nella foto a sinistra), strategist ed esperto delle dinamiche dei tassi di interesse. L’apprezzamento che arriva dalla Germania per i Buoni del Tesoro del nostro Paese è stato espresso nelle ultime previsioni mensili sull’andamento dei mercati (outlook), diffuso a metà ottobre da Dws, casa di gestione del risparmio che fa capo al gruppo Deutsche Bank. "Idi Statosono andati particolarmente bene nell’anno in corso, raggiungendo rendimenti totali del 5,4% a fine settembre", ha scritto nell’outlook l’esperto di Dws, ritenendoli ancora un buon investimento in questa particolare fase di mercato, caratterizzata da un’alta liquidità in circolazione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Atletica leggera. Lucrezia da record : nove titoli italiani - Questi gli atleti che, nelle varie specialità, hanno vinto il titolo e sono diventati campioni italiani Aics 2024: Rubens Cecchini: marcia 3000 metri, categoria SM 60, con il tempo di 20’31’; Rita Pavone: 1500 metri, categoria SF 60, con il tempo di 6’39’’74 e nei 3000 con il tempo di 13’56’’95; Stefano Bonaccorsi: 1500 metri, categoria SM 55, con il tempo di 5’13’’77 e nei 5000 con il tempo di ... (Sport.quotidiano.net)

Campionati Italiani Cadette e Cadetti - il Lazio fa 14 medaglie : 5 sono i titoli nazionali - D. Nelle Classifiche Generali il Lazio si è piazzata quarta nella combinata. Caorle – Sono 14 le medaglie vinte dagli atleti del Lazio, ai Campionati Italiani Cadette e Cadetti, che si sono conclusi ieri a Caorle. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. (Ilfaroonline.it)

Atletica : ad Arezzo in palio i titoli italiani dei dieci chilometri - Presenti al via anche Luca Alfieri, Badr Jaafari e Alberto Mondazzi. Arezzo è pronta ad ospitare i Campionati italiani dei dieci chilometri di corsa su strada, in scena domenica pomeriggio. 000 metri. Nella gara femminile non mancheranno Sara Nestola, argento continentale U23 dei 10. The post Atletica: ad Arezzo in palio i titoli italiani dei dieci chilometri appeared first on SportFace. (Sportface.it)