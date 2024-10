Borsa | Europa incerta guarda alle trimestrali Milano +001%

Borsa: Europa incerta guarda alle trimestrali, Milano +0,01% (Di lunedì 21 ottobre 2024) Le Borse europee procedono incerte in una settimana che non promette dati macroeconomici di rilievo eccezione fatta per gli indici pmi nell'eurozona. Prosegue invece la stagione delle trimestrali soprattutto negli Usa dove diffonderanno i conti Tesla e Boeing. C'è poi attenzione per la riunione del Fondo monetario internazionale che si apre oggi. Scarso invece l'impatto sui listini asiatici della decisione della Bank of China di abbassare i tassi bancari: gli investitori preferirebbero politiche fiscali più che monetarie per sostenere l'economia del gigante asiatico Nell'attuale incertezza geopolitica, soprattutto in Medio Oriente, continua a correre l'oro, che ha toccato nuovi massimi ed è ora oltre i 2.732 dollari l'oncia, ed è in rialzo il greggio sopra i 73 dollari al barile. Quotidiano.net - Borsa: Europa incerta guarda alle trimestrali, Milano +0,01% Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) Le Borse europee procedono incerte in una settimana che non promette dati macroeconomici di rilievo eccezione fatta per gli indici pmi nell'eurozona. Prosegue invece la stagione dellesoprattutto negli Usa dove diffonderanno i conti Tesla e Boeing. C'è poi attenzione per la riunione del Fondo monetario internazionale che si apre oggi. Scarso invece l'impatto sui listini asiatici della decisione della Bank of China di abbassare i tassi bancari: gli investitori preferirebbero politiche fiscali più che monetarie per sostenere l'economia del gigante asiatico Nell'attuale incertezza geopolitica, soprattutto in Medio Oriente, continua a correre l'oro, che ha toccato nuovi massimi ed è ora oltre i 2.732 dollari l'oncia, ed è in rialzo il greggio sopra i 73 dollari al barile.

Borsa : Europa in rosso con le trimestrali - male Asml e Lvmh - Poco mossi, invece, i future su Wall Street. Poco mosso il petrolio (-0,1%), dopo i forti cali delle ultime sedute, in attesa di sviluppi in Medio Oriente, flette anche il gas con i future Ttf che cedono lo 0,5%. Parigi cede lo 0,5%, Francoforte e Milano 0,3%, mentre Londra è in rialzo (+0,6%) dopo il dato sull'inflazione di settembre, in frenata all'1,7%, che avvicina un nuovi tagli dei tassi da ... (Quotidiano.net)

Borsa : Europa incerta con le trimestrali in attesa della Bce - Lieve recupero per il petrolio (+0,4%), dopo le forti vendite delle ultime sedute, in attesa delle mosse di Israele contro l'Iran: il Wti sale a 70,91 dollari al barile mentre il Brent quota a 74,55 dollari. Fiacca anche Amsterdam (-0,4%), dove il produttore di chip Asml scivola del 4,4% dopo aver tagliato l'outlook sui ricavi per l'anno prossimo. (Quotidiano.net)

Borsa : l'Europa poco mossa tra trimestrali e banche centrali - In vista dell'avvio della stagione delle trimestrali, si guarda alla Cina dove si attende l'annuncio di stimoli alla crescita. Borse europee poco mosse nell'ultima seduta della settimana. Positive le utility (+0,2%), con il prezzo del gas in calo. L'attenzione dei mercati, dopo l'inflazione negli Stati Uniti, si concentra sulle prossime mosse delle banche centrali, con gli investitori che ... (Quotidiano.net)