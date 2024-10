Gaeta.it - Bolzano presenta il progetto per una nuova funivia che collegherà il centro città al Virgolo

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il sindaco di, Renzo Caramaschi, insieme al vice sindaco Stephan Konder, ha annunciato un importanteriguardante la mobilità della. Durante una conferenza stampa tenutasi presso la torre d’ingresso del parcheggio, in Piazza Verdi, hanno illustrato lo studio di fattibilità per la realizzazione di un nuovo collegamentorio. Questa iniziativa non solo mira a ricollegare ilal, un’area dimenticata dagli anni ’70, ma punta anche a recuperare un luogo di grande valore panoramico e culturale per i cittadini e i turisti. Unper il futuro della mobilità inIl nuovo impiantorio prevede un collegamento diretto tra Piazza Verdi e il, con un tempo di tragitto stimato di circa 1 minuto e 8 secondi.