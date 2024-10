Aston Villa-Bologna, Italiano in conferenza stampa: orario, tv e streaming (Di lunedì 21 ottobre 2024) Alle 18:45 di oggi, lunedì 21 ottobre il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano interverrà in conferenza stampa per presentare la partita esterna contro l’Aston Villa, valevole per la terza giornata della fase campionato di Champions League. Dopo il pareggio contro lo Shakhtar in casa e la sconfitta contro il Liverpool ad Anfield, la squadra rossoblù insegue la prima vittoria, ma dovrà vedersela contro una squadra in forma, che non perde dal 24 agosto e che occupa i piani alti della Premier League, oltre ad essere a punteggio pieno in Champions con due vittorie contro Bayern e Young Boys con quattro gol fatti e zero subiti. Numeri importanti, ma che non spaventano il Bologna che ha giocato con coraggio ad Anfield e proverà a fare lo stesso anche a Birmingham. La conferenza stampa di Vincenzo Italiano potrebbe essere trasmessa sui canali social ufficiali del club. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Alle 18:45 di oggi, lunedì 21 ottobre il tecnico del, Vincenzointerverrà inper presentare la partita esterna contro l’, valevole per la terza giornata della fase campionato di Champions League. Dopo il pareggio contro lo Shakhtar in casa e la sconfitta contro il Liverpool ad Anfield, la squadra rossoblù insegue la prima vittoria, ma dovrà vedersela contro una squadra in forma, che non perde dal 24 agosto e che occupa i piani alti della Premier League, oltre ad essere a punteggio pieno in Champions con due vittorie contro Bayern e Young Boys con quattro gol fatti e zero subiti. Numeri importanti, ma che non spaventano ilche ha giocato con coraggio ad Anfield e proverà a fare lo stesso anche a Birmingham. Ladi Vincenzopotrebbe essere trasmessa sui canali social ufficiali del club.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan-Brugge - Juve-Stoccarda e Aston Villa-Bologna in Champions : dove vederle in Tv - Juventus-Stoccarda sarà trasmessa su Sky a partire dalle 21 di martedì 22 ottobre, sui canali di Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252), oltre che in streaming su NOW. I numeri Dopo aver aggiustato il tiro in campionato il Milan è chiamato a sbloccarsi in Europa, dove nelle prime due partite non è riuscito a racimolare nemmeno un punto, nonostante le due sconfitte siano arrivate contro rivali ... (Quifinanza.it)

Aston Villa e Bologna : l’arbitro portoghese João Pinheiro dirigerà la gara di Champions League - Entrambe le squadre sono pronte a dare il massimo per ottenere un risultato positivo, e l’arbitraggio di Pinheiro sarà determinante per il decorso della partita. Le sfide in Champions League raramente deludono, e la giusta direzione arbitrale può fare la differenza nel risultato finale, evidenziando l’importanza del lavoro del team arbitrale al servizio del gioco. (Gaeta.it)

Probabili formazioni Aston Villa-Bologna : terza giornata Champions League 2024/2025 - Le probabili formazioni di Aston Villa-Bologna, match valido per la terza giornata della Champions League 2024/2025. Ballottaggi: Castro 55% – Dallinga 45% Squalificati: – Indisponibili: El Azzouzi, Ferguson The post Probabili formazioni Aston Villa-Bologna: terza giornata Champions League 2024/2025 appeared first on SportFace. (Sportface.it)