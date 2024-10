Assemblea Assolombarda, Fontana (Regione Lombardia): “Imprese vero motore sviluppo Paese” (Di lunedì 21 ottobre 2024) “La relazione del presidente Spada è sicuramente condivisibile, ha sostenuto molte cose che io credo e che anch’io ho detto nel mio breve saluto. Noi dobbiamo insistere perché l’Europa si spogli di quella ideologia che ha creato fino ad oggi soltanto danni, che rischia di creare danni irreversibili nel tempo. Come Paese dobbiamo cercare di Sbircialanotizia.it - Assemblea Assolombarda, Fontana (Regione Lombardia): “Imprese vero motore sviluppo Paese” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) “La relazione del presidente Spada è sicuramente condivisibile, ha sostenuto molte cose che io credo e che anch’io ho detto nel mio breve saluto. Noi dobbiamo insistere perché l’Europa si spogli di quella ideologia che ha creato fino ad oggi soltanto danni, che rischia di creare danni irreversibili nel tempo. Comedobbiamo cercare di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Assemblea Assolombarda - domani l’inizio dei lavori a Milano : i temi sul tavolo - L'atteso confronto tra imprese e istituzioni sui principali temi di politica industriale, di competitività e di stretta attualità per il mondo produttivo del territorio Appuntamento domani, lunedì 21 ottobre, per l'Assemblea Generale di Assolombarda. 30 all'Università Bocconi in Aula Magna in via Röntgen al civico numero 1 a […]. (Sbircialanotizia.it)