Al Nord va sempre più di moda il doppio cognome per i bimbi

(Di lunedì 21 ottobre 2024) AGI - I nati consono diffusi soprattutto nel Centro-. Lo rende noto l'Istat con il report su natalità e fecondità relativa al 2023. L'analisi dei dati sulle nascite consente di verificare in che misura la novità legislativa relativa all'attribuzione anche delmaterno al nato (sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 21 dicembre 2016) sia stata recepita dai genitori in Italia negli ultimi anni. Nel 2023 i nati residenti in Italia registrati con ilpaterno e materno sono il 6,2% del totale, in aumento di 3,8 punti percentuali sul 2020. Pur osservandosi un aumento in tutte le aree geografiche, la rilevanza del fenomeno è maggiore nel Centro-: qui, nel 2023, si registrano percentuali oltre il 7%, mentre il Mezzogiorno si attesta a circa il 4%.