Accordo Italia-Albania | la mossa che sconvolge la sinistra e incanta l' Europa

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Negli ultimi giorni, il trasferimento di 16 migranti dall'al centro per il rimpatrio inha scatenato un acceso dibattito. Tutti i migranti, provenienti da Bangladesh ed Egitto, sono stati successivamente riportati insu indicazione dei magistrati di Roma. I giudici hanno ritenuto che questi paesi non possano essere considerati sicuri, contrariamente a quanto affermato dal governono. Per lo statono, infatti, Bangladesh ed Egitto rientrano nella lista dei paesi sicuri, e chi arriva da queste nazioni non è un richiedente asilo per motivi di sicurezza, ma un migrante irregolare, quindi non ospitabile.