Woman of the Hour: la storia vera dietro il film Netflix (Di domenica 20 ottobre 2024) Woman of the Hour: la storia vera dietro il film Netflix Il film Netflix Woman of the Hour racconta di Rodney Alcala, uno dei più noti stupratori e serial killer d’America. Il pubblico e i produttori di The Dating Game non avevano idea dei suoi crimini quando apparve nel programma di successo nel 1978. È poi stato confermato che il serial killer, morto in carcere nel 2021, ha ucciso almeno sette donne in California, New York e Wyoming, ma le autorità sospettano che il numero di vittime sia ancora più alto. Nel 1978 è apparso nel popolare programma televisivo The Dating Game, in cui una nubile intervistava tre misteriosi scapoli e alla fine ne sceglieva uno con cui uscire. Anche se la sua apparizione nello show di successo non ha portato alla sua morte, l’inquietante momento – e i crimini di Alcala – sono il soggetto del film di Netflix Woman of the Hour, ora disponibile in streaming. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di domenica 20 ottobre 2024)of the: lailIlof theracconta di Rodney Alcala, uno dei più noti stupratori e serial killer d’America. Il pubblico e i produttori di The Dating Game non avevano idea dei suoi crimini quando apparve nel programma di successo nel 1978. È poi stato confermato che il serial killer, morto in carcere nel 2021, ha ucciso almeno sette donne in California, New York e Wyoming, ma le autorità sospettano che il numero di vittime sia ancora più alto. Nel 1978 è apparso nel popolare programma televisivo The Dating Game, in cui una nubile intervistava tre misteriosi scapoli e alla fine ne sceglieva uno con cui uscire. Anche se la sua apparizione nello show di successo non ha portato alla sua morte, l’inquietante momento – e i crimini di Alcala – sono il soggetto deldiof the, ora disponibile in streaming.

