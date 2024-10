Verona, aggredisce i poliziotti con un coltello in stazione: un agente spara e lo uccide (Di domenica 20 ottobre 2024) Un uomo è stato ucciso stamani con un colpo di pistola esploso da un agente di Polizia ferroviaria a Verona, dopo essersi scagliato contro una pattuglia davanti alla stazione Porta Nuova. L’uomo, di origine straniera, sarebbe giunto davanti allo scalo ferroviario veronese in stato di alterazione psico-fisica, fanno sapere fonti delle forze dell’ordine, aggredendo con un coltello i poliziotti che intanto stavano provando ad identificarlo. A quel punto uno degli agenti ha esploso il colpo di pistola che ha ferito mortalmente l’uomo. Lapresse.it - Verona, aggredisce i poliziotti con un coltello in stazione: un agente spara e lo uccide Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Un uomo è stato ucciso stamani con un colpo di pistola esploso da undi Polizia ferroviaria a, dopo essersi scagliato contro una pattuglia davanti allaPorta Nuova. L’uomo, di origine straniera, sarebbe giunto davanti allo scalo ferroviario veronese in stato di alterazione psico-fisica, fanno sapere fonti delle forze dell’ordine, aggredendo con unche intanto stavano provando ad identificarlo. A quel punto uno degli agenti ha esploso il colpo di pistola che ha ferito mortalmente l’uomo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Verona - danneggia la stazione e aggredisce con un coltello gli agenti che cercano di fermarlo. Uno dei poliziotti spara e lo uccide - . In quel momento, pare che l’uomo armato si sia però avventato contro uno dei poliziotti che gli ha sparato. L’identificazione della vittima è ancora in corso. Dopo essersi dileguato, due ore dopo si è ripresentato sul posto e a quel punto è stato intercettato dagli agenti di Polizia che hanno cercato di fermarlo per identificarlo. (Ilfattoquotidiano.it)

Aggredisce agenti in stazione a Verona col coltello e viene ucciso - indagini sull'omicidio a Porta Nuova - Un uomo di nazionalità straniera è stato ucciso nella stazione di Verona. Colpito da un proiettile sparato da un poliziotto che aveva aggredito con un coltello. (Notizie.virgilio.it)

Aggredisce i poliziotti con un coltello - uomo ucciso dagli agenti alla stazione di Verona - La terribile sequenza nelle prime ore della mattinata di domenica 20 ottobre, intorno alle 7. La tragedia davanti all'ingresso della stazione di Porta Nuova quando l'uomo sarebbe stato fermato dagli agenti di pattuglia per un controllo ma li avrebbe aggrediti.Continua a leggere . (Fanpage.it)