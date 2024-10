SpongeBob: in arrivo uno speciale natalizio in stop-motion! (Di domenica 20 ottobre 2024) SpongeBob SquarePants ha probabilmente uno degli episodi natalizi più memorabili di tutti i tempi, e ora si prepara a superarlo con un nuovo speciale natalizio animato in stop-motion in arrivo per le feste di quest’anno! SpongeBob SquarePants sta festeggiando il 25° anniversario dalla messa in onda del suo primo episodio su Nickelodeon, e così il personaggio ha fatto il giro del mondo con ogni sorta di nuovi progetti e collaborazioni divertenti, come l’acquisizione di Wendy’s. La serie animata ha vissuto alcuni dei momenti molto importanti nel corso degli anni e ha dato vita a una serie di spinoff, lungometraggi, videogiochi, speciali e molto altro ancora. Ora sta per entrare in una dimensione completamente nuova. Nerdpool.it - SpongeBob: in arrivo uno speciale natalizio in stop-motion! Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di domenica 20 ottobre 2024)SquarePants ha probabilmente uno degli episodi natalizi più memorabili di tutti i tempi, e ora si prepara a superarlo con un nuovoanimato ininper le feste di quest’anno!SquarePants sta festeggiando il 25° anniversario dalla messa in onda del suo primo episodio su Nickelodeon, e così il personaggio ha fatto il giro del mondo con ogni sorta di nuovi progetti e collaborazioni divertenti, come l’acquisizione di Wendy’s. La serie animata ha vissuto alcuni dei momenti molto importanti nel corso degli anni e ha dato vita a una serie di spinoff, lungometraggi, videogiochi, speciali e molto altro ancora. Ora sta per entrare in una dimensione completamente nuova.

