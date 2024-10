Scudo anti pezzotto blocca Google Drive, Piracy Shield sotto accusa (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il problema è stato risolto ma sul web sono ancora forti le polemiche per lo stop di ieri L'articolo Scudo anti pezzotto blocca Google Drive, Piracy Shield sotto accusa proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Scudo anti pezzotto blocca Google Drive, Piracy Shield sotto accusa Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il problema è stato risolto ma sul web sono ancora forti le polemiche per lo stop di ieri L'articoloproviene da Quotidiano Rosso di Sera.

A ricostruire la vicenda è Wired, che identifica alle 19 l'inizio del picco di segnalazioni su Downdetector. A quanto risulta a Wired, al momento i servizi sono stati ripristinati solo da alcuni operatori e la situazione continua a essere "a macchia di leopardo". AGI - La lotta al 'pezzotto' continua a mietere vittime innocenti in rete e questa volta il bersaglio è stato più che illustre.