Russia-Germania, riunione segreta a Baku (Di domenica 20 ottobre 2024) Nella giornata di sabato, Scholz ha ribadito che è responsabilità della Germania evitare che il conflitto una guerra fra la Russia e la Nato Imolaoggi.it - Russia-Germania, riunione segreta a Baku Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Nella giornata di sabato, Scholz ha ribadito che è responsabilità dellaevitare che il conflitto una guerra fra lae la Nato

Russia-Germania - riunione segreta a Baku : prove di dialogo Mosca-Berlino - Nel quadro complessivo non si può non pensare alla guerra in corso tra Russia e Ucraina, alla luce anche delle ultime esternazioni del cancelliere Olaf Scholz. “Nessuno dei partecipanti non russi menzionati nel programma ha confermato la propria partecipazione all’incontro. Dovrebbero essere presenti anche l’ex ambasciatore svizzero a Berlino, Tim Guldimann e l’ex segretario generale ... (Ildenaro.it)

