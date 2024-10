Rogo nella notte: le fiamme investono l’autovettura di un 62enne (Di domenica 20 ottobre 2024) CARMIANO – Altra notte di fuoco nel Salento: dopo il vasto incendio di due giorni fa all’interno di un’azienda di autodemolizioni a Vernole, arriva un nuovo episodio, nella notte appena trascorsa.Questa volta è accaduto a Carmiano, dove, in circostanze da chiarire, un Rogo è divampato e ha Lecceprima.it - Rogo nella notte: le fiamme investono l’autovettura di un 62enne Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di domenica 20 ottobre 2024) CARMIANO – Altradi fuoco nel Salento: dopo il vasto incendio di due giorni fa all’interno di un’azienda di autodemolizioni a Vernole, arriva un nuovo episodio,appena trascorsa.Questa volta è accaduto a Carmiano, dove, in circostanze da chiarire, unè divampato e ha

Torrente Fossa osservato speciale - evacuate trenta persone nella notte - E’ stata una notte difficile anche a Formigine a causa dei disagi provocati dalle forti piogge. Alle ore 23 è stato aperto il Centro Operativo Comunale per gestire l’emergenza. Al lavoro nel corso di tutta la notte il Sindaco Elisa Parenti, gli assessori, lo staff del sindaco e la sua... (Modenatoday.it)

Auto sbanda nella notte e si ribalta : paura per una donna - it. La donna alla guida di 42 anni originaria di Mercogliano è stata affidata ai sanitari del 118 intervenuti i quali la visitavano sul posto senza far ricorso al ricovero ospedaliero. . Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 03’00 della notte scorsa sono intervenuti in città in via Raffaele Perrottelli per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola ... (Anteprima24.it)

Grande Fratello 25 - scarsa igiene nella casa e la diretta viene sospesa nella notte : il motivo - Tuttavia, qualcosa sarebbe stata carpita. Ebbene sì perché solo qualche giorno fa, alcuni concorrenti hanno segnalato la presenza di un topo in casa. Sebbene l’inquadratura sarebbe cambiata ogni qualvolta si entrava nel merito, i telespettatori avrebbero carpito che dovrebbe esserci una sospensione della diretta. (Anticipazionitv.it)