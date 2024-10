Roberta Serdoz, chi è l’ex moglie di Piero Marrazzo ai tempi dello scandalo (Di domenica 20 ottobre 2024) Roberta Serdoz, giornalista e vicedirettrice del Tg3, ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi, qualche anno fa ormai, in cui parlava per la prima volta dell’ex marito Piero Marrazzo. Il loro matrimonio è finito in seguito allo scandalo che nel 2009 travolse il governatore del Lazio per la sua frequentazione di transessuali, ma le dichiarazioni di entrambi rivelano un legame che continua, tenuto stretto dall’amore per la figlia Chiara. «Ci siamo separati, ma non ci facciamo la guerra» ha dichiarato Roberta, che è rimasta vicina al suo compagno da 17 anni a lungo durante la vicenda. «Mi sono comportata come si sarebbero comportate altre donne – ha aggiunto – imparando a districare il dolore, a trovare la forza di vivere». Serdoz, classe 1968 laureata in lettere alla Sapienza, è una colonna portante della redazione Rai. Metropolitanmagazine.it - Roberta Serdoz, chi è l’ex moglie di Piero Marrazzo ai tempi dello scandalo Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di domenica 20 ottobre 2024), giornalista e vicedirettrice del Tg3, ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi, qualche anno fa ormai, in cui parlava per la prima volta delmarito. Il loro matrimonio è finito in seguito alloche nel 2009 travolse il governatore del Lazio per la sua frequentazione di transessuali, ma le dichiarazioni di entrambi rivelano un legame che continua, tenuto stretto dall’amore per la figlia Chiara. «Ci siamo separati, ma non ci facciamo la guerra» ha dichiarato, che è rimasta vicina al suo compagno da 17 anni a lungo durante la vicenda. «Mi sono comportata come si sarebbero comportate altre donne – ha aggiunto – imparando a districare il dolore, a trovare la forza di vivere»., classe 1968 laureata in lettere alla Sapienza, è una colonna portante della redazione Rai.

