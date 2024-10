Risolti i problemi alla linea ferroviaria: ripartono i treni fra Rimini e Cervia (Di domenica 20 ottobre 2024) Sembrano essere Risolti i problemi sulla linea Rimini – Ravenna, iniziati ieri durante l'ondata di maltempo. A causa di un allagamento a Cesenatico era stata infatti sospesa la circolazione ferroviaria tra Rimini e Cervia. Ora Ferrovie dello Stato comunica che il traffico sulla tratta è in Riminitoday.it - Risolti i problemi alla linea ferroviaria: ripartono i treni fra Rimini e Cervia Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Sembrano esseresulla– Ravenna, iniziati ieri durante l'ondata di maltempo. A causa di ungamento a Cesenatico era stata infatti sospesa la circolazionetra. Ora Ferrovie dello Stato comunica che il traffico sulla tratta è in

