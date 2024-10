"Pericolosa perché...", Meloni e la mail choc del magistrato rosso (Di domenica 20 ottobre 2024) Giorgia Meloni "'non ha inchieste giudiziarie a suo carico e quindi non si muove per interessi personali ma per visioni politiche e questo la rende molto più forte, e anche molto più Pericolosa la sua azione ()'. Così un esponente di Magistratura democratica". La premier riprende sui social lo scoop di oggi de Il Tempo, ossia la mail scambiata tra un magistrato di Md e i colleghi dell'Anm all'indomani dello stop del tribunale di Roma al trattenimento dei migranti nei centri del governo in Albania. E lo fa citando esclusivamente le parole del procuratore della Cassazione, Marco Patarnello, nella mail pubblicata oggi dal nostro giornale. Iltempo.it - "Pericolosa perché...", Meloni e la mail choc del magistrato rosso Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Giorgia"'non ha inchieste giudiziarie a suo carico e quindi non si muove per interessi personali ma per visioni politiche e questo la rende molto più forte, e anche molto piùla sua azione ()'. Così un esponente di Magistratura democratica". La premier riprende sui social lo scoop di oggi de Il Tempo, ossia lascambiata tra undi Md e i colleghi dell'Anm all'indomani dello stop del tribunale di Roma al trattenimento dei migranti nei centri del governo in Albania. E lo fa citando esclusivamente le parole del procuratore della Cassazione, Marco Patarnello, nellapubblicata oggi dal nostro giornale.

