Napoli Buongiorno | Vittoria sofferta siamo una famiglia

Il difensore del Napoli, Alessandro Buongiorno, è intervenuto ai microfoni di DAZN in seguito alla vittoria esterna per 1-0 ottenuta contro l'Empoli: "Dobbiamo continuare a lavorare settimana dopo settimana, una vittoria importante al termine di una partita sofferta. Sapevamo che sarebbe stata una gara dura, sofferta nel primo tempo. Non abbiamo però mai mollato e alla fine la vittoria è arrivata. Avere giocatori che hanno fame anche partendo dalla panchina è importantissimo. Siamo un gruppo unico, una famiglia. Il livello all'interno della squadra è molto alto e dobbiamo continuare così". Queste invece le parole di Giovanni Simeone: "Abbiamo ancora tanto lavoro da fare, anche chi subentra è importantissimo per la squadra. Siamo una squadra e l'importante è avere la giusta fame aldilà di chi scende in campo dall'inizio. Bisogna avere mentalità e tante altre cose per riuscire a vincere.

Varriale : Riflessioni sulla Vittoria del Napoli a Empoli - Questo potrebbe essere interpretato come un riferimento alle squadre del Nord Italia, storicamente tra le rivali più agguerrite del Napoli, come Inter, Juventus e Milan. . Il giornalista cita il tecnico Antonio Conte, sottolineando come quest’ultimo abbia fatto una scelta importante e potenzialmente rischiosa: rinunciare a Romelu Lukaku, uno dei giocatori più determinanti del campionato, per ... (Terzotemponapoli.com)

Napoli di rigore - vittoria sofferta sull'Empoli : ma Conte torna da solo in vetta - Inerzia della gara quasi del tutto ribaltata e impatto del gol rilevante sull'atteggiamento dei giocatori del Napoli, che entrano in gestione di un Empoli non più cosi' brillante. D'Aversa proverà dunque a smuovere il suo schieramento con diversi cambi offensivi, ma senza trovare la via della rete e arrendendosi cosi' al primo stop casalingo del suo campionato. (Liberoquotidiano.it)

Napoli - vittoria di rigore : Kvaratskhelia stende l’Empoli e riporta Conte in vetta - Kvaratskhelia (N) Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze (33? st Henderson), Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin (33? st Haas), Grassi (27? st Solbakken), Pezzella; Fazzini (33? st Ekong), Esposito; Colombo (41? st Konate). it. L’arbitro non ha dubbi, fischia il rigore e Kvaratskhelia lo trasforma con freddezza. (Anteprima24.it)