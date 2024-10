Ilnapolista.it - Nainggolan: «Il Napoli è lassù, ma alla lunga non so. I Friedkin non capiscono tanto di calcio»

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di domenica 20 ottobre 2024): «Il, manon so. Inondiintervistato dGazzetta dello Sport. Secco: Barella è il miglior giocatore italiano?«Insieme a Tonali, sì. Vedo l’ex rossonero ancora più determinato, ma Nicolò è tra i migliori». Passiamo a un altro centrocampista: Pellegrini. È fischiato dai suo i tifosi, c’è chi dice paghi il peso della fascia di capitano.«Anche io ho avuto la fascia. E avevo davanti Totti e De Rossie allora?Io ho tanta personalità, mi fischiano o mi applaudono fa lo stesso, mi entra da un orecchio e mi esce dall’altro. Io non ho mai sofferto le negatività intorno a me. Pellegrini è intelligente. È un buon giocatore: dovrebbe pensare un po’ meno a quello che dice di lui la gente».frena sul Pallone d’oro a Lautaro Dice Messi: Lautaro merita il Pallone d’oro.