MotoGP, Bagnaia è ancora padrone del suo destino: come recuperare 20 punti a Martin negli ultimi 3 GP (Di domenica 20 ottobre 2024) Jorge Martin 424, Francesco Bagnaia 404. Prosegue l’appassionante braccio di ferro tra lo spagnolo e l’italiano, separati da 20 punti al termine del Gran Premio d’Australia valevole come quartultimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Un margine tutto sommato interessante, ma ancora non troppo confortevole per Martinator quando mancano tre tappe al termine del campionato. Tra Buriram, Sepang e Valencia verranno assegnati un massimo di 111 punti, prendendo in considerazione anche le Sprint, quindi non tutto è perduto per Pecco. In realtà il campione iridato in carica ad oggi è ancora padrone del suo destino, perché facendo bottino pieno da qui a fine anno (vincendo dunque le ultime 6 manche della stagione) conquisterebbe il titolo a prescindere dai piazzamenti di Martin. Oasport.it - MotoGP, Bagnaia è ancora padrone del suo destino: come recuperare 20 punti a Martin negli ultimi 3 GP Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Jorge424, Francesco404. Prosegue l’appassionante braccio di ferro tra lo spagnolo e l’italiano, separati da 20al termine del Gran Premio d’Australia valevolequartultimo round stagionale del Mondiale. Un margine tutto sommato interessante, manon troppo confortevole perator quando mancano tre tappe al termine del campionato. Tra Buriram, Sepang e Valencia verranno assegnati un massimo di 111, prendendo in considerazione anche le Sprint, quindi non tutto è perduto per Pecco. In realtà il campione iridato in carica ad oggi èdel suo, perché facendo bottino pieno da qui a fine anno (vincendo dunque le ultime 6 manche della stagione) conquisterebbe il titolo a prescindere dai piazzamenti di

