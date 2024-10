Mattarella, politiche ambientali non sono freno a sviluppo (Di domenica 20 ottobre 2024) "Le politiche ambientali vanno integrate nelle politiche per la crescita e non considerate un freno allo sviluppo. Lo sviluppo deve essere sostenibile, diversamente è vano e illusorio". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo intervento al Festival delle Regioni e delle Province autonome a Bari. Quotidiano.net - Mattarella, politiche ambientali non sono freno a sviluppo Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 20 ottobre 2024) "Levanno integrate nelleper la crescita e non considerate unallo. Lodeve essere sostenibile, diversamente è vano e illusorio". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergionel suo intervento al Festival delle Regioni e delle Province autonome a Bari.

Cnpr Forum - appello per politiche di sviluppo e tutela dei salari - Si dovrà tener conto degli indici che possono come dire alleggerire il nostro debito evitando le risorse a pioggia, uno strumento che non ci piace. Il nostro Paese sta vivendo una fase in Europa migliore rispetto ad altre nazioni. Contro la speculazione finanziaria e gli extra-profitti - ha aggiunto - chiediamo da tempo l'introduzione di una ‘equa' tassazione. (Iltempo.it)

Cnpr Forum - appello per politiche di sviluppo e tutela dei salari - L'Italia con Raffaele Fitto ha un vice presidente esecutivo europeo di ‘peso', ulteriore motivo per essere ottimisti. Nel 2023 il reddito disponibile reale lordo delle famiglie è calato a fronte di una ingente crescita di quello medio dell'Unione europea. La prossima legge di bilancio sarà ancora lacrime e sangue. (Liberoquotidiano.it)

Biennale dello Stretto - Falcomatà : "Un punto di vista nuovo sulle politiche di sviluppo del territorio" - “La Biennale dello Stretto è una grande occasione, un punto di vista nuovo, fresco, diverso su tutte quelle che possono essere le politiche di sviluppo di un territorio", ha affermato il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà , intervenendo alla Biennale dello Stretto 2024... (Reggiotoday.it)