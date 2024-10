Inter-news.it - Marotta: «All’Inter tutti titolari. Serve un calendario più morbido!»

(Di domenica 20 ottobre 2024) Torna la Serie A e finalmente anche l’Inter in campo. Prima dell’inizio del match contro la Roma Giuseppeinterviene davanti ai giornalisti per dire la sua. APPELLO – Sta per finire l’attesa legata a Roma-Inter, valida per l’ottava giornata di Serie A. Sul big match di campionato Giuseppedichiara: «Conviviamo con uno stress agonistico di tantissime partite che i giocatori fanno fatica a gestire. In questo periodo di Nazionali ci sono stati circa un centinaio di infortuni. Uno degli aspetti da salvaguardare è proprio questo anche se non è facile. Dobbiamo sederci ad un tavolo e capire che ildovrebbe essere più. Si sta cercando di fare un tavolo unico, esiste un’attività di club, di UEFA e della FIFA. È un confronto che è iniziato, c’è la disponibilità a far si che il numero delle partite diminuisca».