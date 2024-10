Lutto nella Cgil, è morto Oriano Cappelli (Di domenica 20 ottobre 2024) Poggibonsi (Siena), 20 ottobre 2024 – È morto a Poggibonsi ( Siena) Oriano Cappelli, già segretario generale della Camera del Lavoro di Siena e della Cgil Toscana, poi consigliere regionale per il Pci nel 1990. Era nato il 18 novembre 1942 a Buonconvento ( Siena). «Comunista e sincero riformista - così lo ricorda in una nota Alessio Gramolati segretario generale dello SPI Toscana - ha guidato la Cgil con fermezza ed equilibrio, difendendone pluralismo e unità e ha saputo condurre il sindacato verso una proficua stagione di rinnovamento». Lo Spi Toscana «è vicino con affetto al figlio Franco» e fa sapere che la salma sarà esposta oggi alle 12 all'ospedale di Campostaggia, mentre i funerali laici si svolgeranno domani alle 11 al cimitero di Poggibonsi ( Lanazione.it - Lutto nella Cgil, è morto Oriano Cappelli Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Poggibonsi (Siena), 20 ottobre 2024 – Èa Poggibonsi ( Siena), già segretario generale della Camera del Lavoro di Siena e dellaToscana, poi consigliere regionale per il Pci nel 1990. Era nato il 18 novembre 1942 a Buonconvento ( Siena). «Comunista e sincero riformista - così lo ricorda in una nota Alessio Gramolati segretario generale dello SPI Toscana - ha guidato lacon fermezza ed equilibrio, difendendone pluralismo e unità e ha saputo condurre il sindacato verso una proficua stagione di rinnovamento». Lo Spi Toscana «è vicino con affetto al figlio Franco» e fa sapere che la salma sarà esposta oggi alle 12 all'ospedale di Campostaggia, mentre i funerali laici si svolgeranno domani alle 11 al cimitero di Poggibonsi (

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lutto nella Cgil, è morto Oriano Cappelli - E’ stato segretario generale della Camera del Lavoro di Siena e della Cgil Toscana, poi consigliere regionale per il Pci nel 1990. Gramolati: “Ha saputo condurre il sindacato verso una proficua stagio ... (lanazione.it)

Addio al sindacalista Oriano Cappelli, ex segretario Cgil Toscana - Ieri sera è morto a Poggibonsi all'età di 82 anni Oriano Cappelli. Originario di Buonconvento, in provincia di Siena, è stato Segretario Generale della ... (gonews.it)

Cgil e Uil in piazza a Roma per i contratti e la sanità - Al via la manifestazione nazionale indetta dai sindacati Fp-Cgil, Uil-Fpl e Uil-Pa, sotto lo slogan "Salario, salute, diritti, occupazione". Al centro il rinnovo dei contratti e i servizi pubblici, co ... (ansa.it)