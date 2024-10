Lo Stretto unisce e non divide, Merenda: "Reggio e Messina da sempre sorelle" (Di domenica 20 ottobre 2024) ll consigliere comunale delegato, Massimiliano Merenda, è intervenuto, nella sala conferenze del Museo Archeologico nazionale, alla presentazione del progetto "Lo Stretto unisce e non divide", promosso dall’associazione culturale Calabria-Spagna e Paesi ispanoamericani.Nel salutare la Reggiotoday.it - Lo Stretto unisce e non divide, Merenda: "Reggio e Messina da sempre sorelle" Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) ll consigliere comunale delegato, Massimiliano, è intervenuto, nella sala conferenze del Museo Archeologico nazionale, alla presentazione del progetto "Loe non", promosso dall’associazione culturale Calabria-Spagna e Paesi ispanoamericani.Nel salutare la

Superare lo skills gap: in Alto Adige nasce il primo distretto che riunisce Università, aziende e ricerca

«Il campus riunisce tanti laboratori sotto uno stesso tetto e ciò facilita le collaborazioni tra discipline diverse oltre al fatto che questi laboratori non vengono usati solo per la ricerca ma anche dagli studenti. Per rispondere alle sfide di un mondo del lavoro in continuo cambiamento e formare competenze quanto più possibile allineate alle esigenze delle imprese, la Libera Università di ...

Superare lo skills gap : in Alto Adige nasce il primo distretto che riunisce Università - aziende e ricerca - (Adnkronos) - Bolzano, 20 settembre 2024. Il quartiere, che occupa una superficie complessiva di 12 ettari, per il 40% già edificati, ha recentemente inaugurato altri due nuovi edifici, il D2 e D3, con nuove aziende e nuovi laboratori nei settori Green e Food & Health, e ha già progettato altri due complessi, il D4 e D5, che si focalizzeranno su Digital & AI, Automation & Robotics. (Liberoquotidiano.it)

Superare lo skills gap : in Alto Adige nasce il primo distretto che riunisce Università - aziende e ricerca - Una community internazionale, in cui si parlano almeno 15 lingue da ancora più Paesi, che contribuirà a contaminare positivamente il percorso di formazione delle/i future/i ingegnere/i e, a sua volta, a farsi contaminare da queste giovani menti. Si avvale, inoltre, di un modello organizzativo basato su tre istituti (Computer Science, Information Engineering e Industrial & Energy Engineering) ... (Liberoquotidiano.it)