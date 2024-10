Lo spettacolare video delle Frecce Tricolori che sorvolano Napoli (Di domenica 20 ottobre 2024) L'Aeronautica Militare pubblica il video girato dalle Frecce Tricolori mentre sorvolano Napoli durante il G7 Difesa. Fanpage.it - Lo spettacolare video delle Frecce Tricolori che sorvolano Napoli Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 20 ottobre 2024) L'Aeronautica Militare pubblica ilgirato dallementredurante il G7 Difesa.

G7 Difesa - le Frecce Tricolori in volo su Napoli (video). Gli Usa : “Mai visto un lavoro fatto così bene” - “Oggi ho visto il sorvolo delle Frecce tricolori” ha detto, commentando poi il sorvolo come appunto un lavoro eccelso. Gli Usa: “Mai visto un lavoro fatto così bene” sembra essere il primo su Secolo d'Italia. “Il G7 è stato assolutamente produttivo. L’Italia è un alleato affidabile che gentilmente ci ha ospitato ed è sempre stato al nostro fianco”, ha detto il segretario alla Difesa Usa Lloyd ... (Secoloditalia.it)

Frecce tricolori - spettacolo nei cieli di Napoli per il G7 : il video - Prosegue la straordinaria stagione 2024 delle Frecce Tricolori: la Pattuglia Acrobatica Nazionale oggi 19 ottobre 2024 sta sorvolando la città. Le Pattuglia Acrobatica Nazionale si era già esibita a Pozzuoli lo scorso 21 marzo. Ieri le prove dello spettacolo di oggi avevano preoccupato la... (Napolitoday.it)

