L'Inter sbanca Roma con Lautaro Martinez e torna seconda in classifica

L'Inter piega la Roma di Juric con la rete di Lautaro Martinez e sale al secondo posto a quota 17 punti, a meno due dal Napoli di Conte. Allarme infortuni con Calhanoglu e Acerbi usciti per problemi muscolari nel corso del primo tempo

Roma-Inter 0-1 nel segno di Lautaro Martinez : Olimpico sbancato! - it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . La Roma si riaffaccia dalle parti di Sommer al 68? con la pericolosa conclusione di Paulo Dybala deviata in angolo da un difendente dell’Inter. Dopo cinque minuti tiraccio di Nicolò Barella dai venti metri, mentre due minuti più tardi Lorenzo Pellegrini non trova la palla sul più bello in area di rigore. (Inter-news.it)