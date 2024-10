L’Inter rimane in scia del Napoli, 0-1 alla Roma tra infortuni e qualche polemica (Di domenica 20 ottobre 2024) L’Inter rimane in scia del Napoli. All’Olimpico finisce 0-1 per i nerazzurri. La Roma di Juric gioca piuttosto bene, impensierisce la difesa delL’Inter e più di qualche volta bussa alla porta di Sommer incerto in alcune situazioni. Un’Inter stanca trova i tre punti all’Olimpico La partita parte subito male per L’Inter. Perde quasi subito per infortunio Calhanoglu e Acerbi. A centrocampo però emergenza vista gli infortuni di Asllani e Zielinski. Così Inzaghi è costretto ad abbassare Barella in mediane e giocare con Mkhitaryan e Frattesi mezze ali. Polemiche per un contatto Cristante-Thuram a metà primo tempo. Il francese lanciato verso l’area viene inseguito e contrastato da Ndicka e Cristante. L’italiano incrocia le gambe dell’avversario. Per l’arbitro Massa non c’è nulla. A Dazn Marelli non è d’accordo. E non è l’unico. Scelta decisamente discutibile. Ilnapolista.it - L’Inter rimane in scia del Napoli, 0-1 alla Roma tra infortuni e qualche polemica Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di domenica 20 ottobre 2024)indel. All’Olimpico finisce 0-1 per i nerazzurri. Ladi Juric gioca piuttosto bene, impensierisce la difesa dele più divolta bussaporta di Sommer incerto in alcune situazioni. Un’Inter stanca trova i tre punti all’Olimpico La partita parte subito male per. Perde quasi subito pero Calhanoglu e Acerbi. A centrocampo però emergenza vista glidi Asllani e Zielinski. Così Inzaghi è costretto ad abbassare Barella in mediane e giocare con Mkhitaryan e Frattesi mezze ali. Polemiche per un contatto Cristante-Thuram a metà primo tempo. Il francese lanciato verso l’area viene inseguito e contrastato da Ndicka e Cristante. L’italiano incrocia le gambe dell’avversario. Per l’arbitro Massa non c’è nulla. A Dazn Marelli non è d’accordo. E non è l’unico. Scelta decisamente discutibile.

LIVE Djokovic-Nadal 3-2 - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : lo spagnolo annulla una palla break e rimane in scia - 30 È in corso un gioco di luci sul campo di Riad. 40-0 Ace, servizio ad uscire perfetto all’incrocio delle righe. 15-30 Djokovic ribalta lo scambio il dritto lungolinea e forza l’errore di Nadal, 0-30 Si stampa sul nastro il lungolinea di dritto di Djokovic. Il serbo è stato sconfitto, per la seconda volta in pochi giorni, dal numero 1 del mondo Jannik Sinner. (Oasport.it)

Anche se sciacqui bene la frutta - i pesticidi potrebbero rimanere sulla buccia : così elimini davvero tutte le tracce - Sebbene lavare la frutta sia una pratica comune per rimuovere sporco e residui chimici, recenti studi suggeriscono che questa operazione potrebbe non essere sufficiente per eliminare completamente i pesticidi. In un ulteriore esperimento, i ricercatori hanno rilevato pesticidi anche nella parte più esterna della polpa, sebbene solo fino a una profondità molto ridotta. (Gaeta.it)

STRISCIA LA NOTIZIA - IL RITORNO DI FRISCIA E LIPARI : “VOGLIAMO RIMANERE FINO AD AGOSTO” - 35) tornano i due comici siciliani Sergio Friscia e Roberto Lipari. Sergio Friscia, 53 anni, dichiara: «È un ritorno a casa, seguito da arancini, pizzette, cannoli… Non so se ce ne andremo come previsto il 7 dicembre. Mi riprendo il posto da conduttore, ma anche quello da Velino. Ne abbiamo già parlato con Antonio Ricci: abbiamo intenzione di rimanere fino ad agosto per quanto ci troviamo bene a ... (Bubinoblog)