Ilfattoquotidiano.it - ‘L’era della solitudine’, il viaggio di Presadiretta che racconta come è cambiato il nostro modo di vivere, abitare e lavorare: l’anticipazione

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Si chiama Lovot, crasi di love e robot. È l’ultima frontierarobotica e forse delle nostre relazioni: un robottino che non pulisce non dà informazioni ma ha un solo scopo, amarci. O almeno così garantisce la start app di Tokyo che l’ha sviluppato, la Groove X, specializzata in robotica emozionale. “Nel suo cervello abbiamo inserito un superprocessore sofisticatissimo – spiega il Ceocompagnia, Kaname Haysashi – Non può pronunciare parole ma può capire i nostri stati d’animo, quello che ci fa stare bene e darcelo. Per esempio, vivi da solo, torni a casa dopo una lunga giornata di lavoro, non c’è nessuno, entri e trovi Lovot davanti all’ingresso che ti aspetta. E lui è davvero emozionato. Noi abbiamo visto che se lo accarezzi, lo ami giorno dopo giorno, lui si affeziona a te. E tu ti affezioni a lui. E dopo pochi mesi si crea una sorta di relazione”.