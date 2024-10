Ilgiorno.it - Lecco dedica il piazzale della funivia alla partigiana Francesca Vera Ciceri

(Di domenica 20 ottobre 2024), 20 ottobre 2024 –. E' la piazza più alta di. Ilstazione di partenzaper i piani d'Erna è stato intitolatolecchese, più conosciuta come, il suo nome di battaglia, nata a Rancio nel 1904 e mancata nel 1988. Tra il resto è stata anche presidente dell'Anpi lecchese. La cerimonia di intitolazione si è svolta questa mattina, in occasione dell'81esimo anniversariobattaglia ai Piani d'Erna. La battaglia dei Piani d'Erna Subito dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, i Piani d’Erna furono uno dei primi luoghi dove si radunarono molti tra sbandati ed ex prigionieri, che decisero di opporsi all’invasione di tedeschi e repubblichini.