Lady Gaga, il titolo del nuovo album si nasconde su Spotify? Gli indizi (Di domenica 20 ottobre 2024) Continua a crescere l’hype sul prossimo lavoro in studio di Lady Gaga: in rete stanno circolando rumours sul titolo del nuovo album, seguito di Chromatica del 2020, che sarà disponibile sul mercato discografico nel 2025. L’artista lo scorso 27 settembre ha pubblicato a sorpresa Harlequin, album che ha accompagnato l’uscita nelle sale di Joker : Foliè A Deux, terzo film che la vede protagonista dopo A Star Is Born e House Of Gucci. Risale invece, al mese di agosto la release di Die With A Smile, brano nel quale duetta con Bruno Mars, attualmente al quinto posto della Billboard Hot 100 e dell’Airplay italiano (dati Earone). Il singolo non apparirà nella tracklist del nuovo album della Germanotta: riguardo invece il brano che farà da apripista al settimo lavoro in studio della voce di Poker Face, dovrebbe arrivare nel corso di questo mese. Metropolitanmagazine.it - Lady Gaga, il titolo del nuovo album si nasconde su Spotify? Gli indizi Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Continua a crescere l’hype sul prossimo lavoro in studio di: in rete stanno circolando rumours suldel, seguito di Chromatica del 2020, che sarà disponibile sul mercato discografico nel 2025. L’artista lo scorso 27 settembre ha pubblicato a sorpresa Harlequin,che ha accompagnato l’uscita nelle sale di Joker : Foliè A Deux, terzo film che la vede protagonista dopo A Star Is Born e House Of Gucci. Risale invece, al mese di agosto la release di Die With A Smile, brano nel quale duetta con Bruno Mars, attualmente al quinto posto della Billboard Hot 100 e dell’Airplay italiano (dati Earone). Il singolo non apparirà nella tracklist deldella Germanotta: riguardo invece il brano che farà da apripista al settimo lavoro in studio della voce di Poker Face, dovrebbe arrivare nel corso di questo mese.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lady Gaga a pezzi per il flop di “Folie à Deux” (e del nuovo album) : i retroscena - È quanto ha riportato un insider vicino al suo team parlando con il Daily Mail del disastroso esordio della pellicola. Secondo i fan della popstar, Gaga avrebbe puntato sul cavallo sbagliato: troppo hype per Joker quando invece avrebbe potuto seguire il successo di Die with Smile il duetto con Bruno Mars che, a due mesi esatti dall’uscita, continua a regalare all’inedita coppia le prime posizioni ... (Amica.it)

House of Gucci - Lady Gaga non era la prima scelta : 6 curiosità sul film - La trasformazione di Jared Leto in Paolo Gucci Jared Leto è noto per le sue trasformazioni estreme, e House of Gucci non fa eccezione. Fonte: IPALady Gaga e Adam Driver in “House of Gucci” “House of Gucci”: curiosità sul film di Ridely Scott Lady Gaga e il (non) rapporto con Patrizia Reggiani Per immergersi al meglio nel personaggio di Patrizia Reggiani, Lady Gaga ha studiato moltissimo, ... (Dilei.it)

House of Gucci : stasera in tv il film con Lady Gaga che ha fatto infuriare Pierfrancesco Favino - Il film con Lady Gaga e Adam Driver è stato molto criticato, soprattutto da Pierfrancesco Favino. La storia della "casata" dei Gucci arriva in tv su Rai Uno e si scontra con Temptation Island. Vi ricordiamo perché. Era il dicembre del 2021 quando il film House of Gucci è arrivato nelle sale italiane dopo una lunga - e ben mirata - campagna pubblicitaria. (Movieplayer.it)