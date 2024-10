La sinistra attacca il ministro: "Si dimetta, calpesta la Carta" (Di domenica 20 ottobre 2024) Schlein grida allo scontro istituzionale: "Con la magistratura superato il segno". E Bonelli annuncia un altro euro-blitz: "Siamo all'anticamera del totalitarismo" Ilgiornale.it - La sinistra attacca il ministro: "Si dimetta, calpesta la Carta" Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Schlein grida allo scontro istituzionale: "Con la magistratura superato il segno". E Bonelli annuncia un altro euro-blitz: "Siamo all'anticamera del totalitarismo"

Sentenza sui migranti in Albania - FdI : «Sinistra giudiziaria in aiuto a quella parlamentare». L’opposizione attacca : «Pagliacciata disumana» - Sulla questione economica insiste anche il Movimento 5 Stelle, per cui i governo avrebbe «aggirato con una truffa da centinaia di migliaia di euro» gli elettori. Il Carroccio ha poi attaccato duramente i magistrati responsabili della sentenza, accusandoli di essere politicizzati: «I giudici pro-immigrati si candidino alle elezioni, ma sappiano che non ci faremo intimidire». (Open.online)

Migranti : Meloni - Paesi Ue ci guardano come modello ma sinistra attacca - Lo scrive su Facebook la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Bruxelles, 17 ott. . (LaPresse) – “Curioso notare come, mentre quasi tutta l’Europa discute delle nostre iniziative per contenere l’immigrazione irregolare e fermare la tratta di esseri umani, alcune Nazioni considerandole come modelli, la sinistra italiana pensi unicamente ad attaccarle in maniera inconsistente e gratuita. (Lapresse.it)

Il centrosinistra attacca sulla sicurezza : "Negata la discussione in Consiglio comunale" - I gruppi consiliari Pd, La Città delle Persone e Sinistra Unita per Pisa incalzano sul tema sicurezza, a seguito dello scorso Consiglio comunale del 14 ottobre. Nell'assemblea, scrive la coalizione, c'è stato un "atteggiamento irresponsabile e sordo della maggioranza di destra e del gruppo... (Pisatoday.it)