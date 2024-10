La rosa della vendetta: le anticipazioni (trama e cast) della 14esima puntata (Di domenica 20 ottobre 2024) La rosa della vendetta: le anticipazioni (trama e cast) della 14esima puntata Stasera, domenica 20 ottobre 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 14esima puntata de La rosa della vendetta, serie tv turca in onda in prima serata trasmessa per la prima volta in Turchia nel 2023. La soap racconta la voglia di riscatto del giovane Gülcemal ?ahin, interpretato da Murat Ünalm??, già noto al pubblico italiano per aver interpretato Demir Yaman in Terra Amara. Vediamo insieme le anticipazioni di oggi. trama e anticipazioni Ibrahim minaccia di rivelare a Deva che Gara è in realtà sua madre Firuze, per convincerla a non sposarsi. Ipek sente la conversazione tra i due e affronta Gara, rimproverandole di aver abbandonato la figlia e di averla fatta soffrire per tutti questi anni. Anche lei le dice che rivelerà tutta la verità a Deva, nonostante le suppliche di Gara. Tpi.it - La rosa della vendetta: le anticipazioni (trama e cast) della 14esima puntata Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di domenica 20 ottobre 2024) La: leStasera, domenica 20 ottobre 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda lade La, serie tv turca in onda in prima serata trasmessa per la prima volta in Turchia nel 2023. La soap racconta la voglia di riscatto del giovane Gülcemal ?ahin, interpretato da Murat Ünalm??, già noto al pubblico italiano per aver interpretato Demir Yaman in Terra Amara. Vediamo insieme ledi oggi.Ibrahim minaccia di rivelare a Deva che Gara è in realtà sua madre Firuze, per convincerla a non sposarsi. Ipek sente la conversazione tra i due e affronta Gara, rimproverandole di aver abbandonato la figlia e di averla fatta soffrire per tutti questi anni. Anche lei le dice che rivelerà tutta la verità a Deva, nonostante le suppliche di Gara.

