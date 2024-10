La Juventus vince tra le polemiche, Lazio furiosa con Rocchi: “Sta prendendo una brutta piega” (Di domenica 20 ottobre 2024) polemiche all’Allianz Stadium dopo la vittoria della Juventus sulla Lazio: il club biancoceleste attacca il designatore Rocchi Non le manda a dire nel post partita il Ds Angelo Fabiani. Monta la polemica all’Allianz Stadium dopo Juventus-Lazio, con i biancocelesti furibondi per la direzione arbitrale. L’arbitro Sacchi (LaPresse) – Calciomercato.itIn particolar modo è la gomitata di Douglas Luiz a Patric, non ravvisata da arbitro e VAR poco prima della rete decisiva dei bianconeri con l’autogol di Gila, a mandare su tutte le furie la Lazio: “Non c’è stata nessuna spiegazione, ho fatto i complimenti alla terna arbitrale perché prima di tutto siamo degli sportivi. È un episodio dal sala VAR e dovevano richiamare l’arbitro com’era successo prima per l’espulsione di Romagnoli“, chiosa Fabiani in conferenza stampa. Calciomercato.it - La Juventus vince tra le polemiche, Lazio furiosa con Rocchi: “Sta prendendo una brutta piega” Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di domenica 20 ottobre 2024)all’Allianz Stadium dopo la vittoria dellasulla: il club biancoceleste attacca il designatoreNon le manda a dire nel post partita il Ds Angelo Fabiani. Monta la polemica all’Allianz Stadium dopo, con i biancocelesti furibondi per la direzione arbitrale. L’arbitro Sacchi (LaPresse) – Calciomercato.itIn particolar modo è la gomitata di Douglas Luiz a Patric, non ravvisata da arbitro e VAR poco prima della rete decisiva dei bianconeri con l’autogol di Gila, a mandare su tutte le furie la: “Non c’è stata nessuna szione, ho fatto i complimenti alla terna arbitrale perché prima di tutto siamo degli sportivi. È un episodio dal sala VAR e dovevano richiamare l’arbitro com’era successo prima per l’espulsione di Romagnoli“, chiosa Fabiani in conferenza stampa.

