La crisi della Germania e le ripercussioni in Italia

Roma, 20 ott – Come era previsto, la crisi in Germania non era solo della Volkswagen che ha 500.000 auto invendute e che deve chiudere degli stabilimenti in proporzione delle mancate vendite. Hanno annunciato pesanti riduzioni e licenziamenti nella catena di alimentazione dell'automotive anche la Bosch, la ZF, la Brose, la Shaeffler e la Continental. Tutti colossi tra i 30.000 e i 100.000 dipendenti. L'automotive rappresenta il 16% del Pil tedesco e quindi già questo rappresenta una grossa fetta della crisi, ma altri settori, a partire dal chimico (es. BASF), stanno seguendo il declino in corso.

