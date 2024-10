Velvetmag.it - Kindle a colori, Amazon rivoluziona la lettura digitale

(Di domenica 20 ottobre 2024)ha fatto un grande passo avanti nel mondo della, introducendo per la prima volta un. Il nuovo modello, denominatoColorsoft, promette dire l’esperienza di, offrendo ai lettori un display abasato su tecnologia E-Ink avanzata. Questa novità rappresenta una svolta significativa rispetto ai modelli precedenti, che erano limitati al bianco e nero. Caratteristiche delColorsoft IlColorsoft è dotato di uno schermo da 7,8 pollici con risoluzione migliorata e tecnologia E-Ink Kaleido 3, che permette di visualizzare immagini e testi in una vasta gamma di. Grazie a questa innovazione, l’e-reader diventa ideale non solo per ladi libri, ma anche per godersi fumetti, riviste e altri contenuti multimediali che richiedono una riproduzione a